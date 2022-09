Mulher de 27 anos morre depois de ser baleada enquanto dormia na zonal rural de Anapu (PA)

(Foto:Reprodução) – A vítima estava dormindo quando foi atingida pelo disparo na madrugada de terça-feira (6)

Suzana Alves dos Santos, 27 anos, morreu após ser baleada na perna direita durante a madrugada de terça-feira (6), na zonal rural de Anapu, município no sudeste do Pará. O caso aconteceu por volta de 2h30, em uma residência que fica no travessão Beira Rio. Suzana e mais três pessoas estavam dormindo quando disparos feitos do lado de fora da casa em que morava a atingiram. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Não sabe o que pode ter motivado o crime.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local do crime. Nas proximidades da casa, foram encontrados seis cartuchos de espingarda calibre 12 e mais cinco estojos de pistola.

Moradores do entorno disseram que à polícia que ouviram o barulho de uma motocicleta perto de onde os tiros foram disparados. A suspeita é de que duas pessoas estariam no veículo.

Em nota, a PC informou que diligências estão sendo realizadas para identificar os envolvidos no crime. O caso foi registrado na delegacia de Anapu.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (As informações são dos portais A Voz do Xingu e Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 06/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...