75 kg de drogas de apreensões em Santarém e Juruti são incinerados pela Polícia Civil

75 kg de drogas são incinerados em Santarém — Foto: Kamila Andrade/G1

Foram incineradas drogas do tipo cocaína, maconha, skunk e pasta base de cocaína.

A Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, incinerou na manhã desta quarta-feira (4), 75 kg de drogas oriundas de apreensões realizadas no município e em Juruti. A incineração ocorreu em uma madeireira na grande área da Nova República.

Foram queimadas drogas de vários tipos, principalmente, cocaína, sendo 50kg que foram apreendidos em uma embarcação no bairro da Uruará, em Santarém. O restante são drogas do tipo maconha, skunk e pasta base de cocaína.

De acordo com diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, delegado Germano do Vale, a incineração faz parte do procedimento de apreensão de drogas determinado pela lei de destruição de drogas apreendidas.

“A grande maioria é de cocaína, o restante é composto por maconha skunk que foi apreendida em Juruti. Essas drogas depois de periciadas, tiveram a incineração autorizada por juiz. Agora, vamos preparar o laudo para entregar à justiça confirmando que tudo foi incinerado”, explicou.

75 kg de drogas de apreensões em Santarém e Juruti são incinerados pela Polícia Cívil — Foto: Kamila Andrade/G1

Ainda de acordo com o delegado, a incineração ocorre após autorização judicial, com acompanhamento do Ministério Público e fiscalização da Vigilância Sanitária.

“Tudo que foi apreendido é queimado, inclusive as bolsas e recipientes onde a droga é transportada, porque além de fazer parte do procedimento, as substâncias envolvem valores e também podem afetar na saúde dos servidores da polícia”, finalizou o delegado Germano do Vale.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...