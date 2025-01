Mulher desaparece após desembarcar em rodoviária de Marabá | PA

Foto: Reprodução | De acordo com familiares, o último contato ocorreu ontem às 18h30, quando Antônia informou, por telefone, que havia acabado de desembarcar na rodoviária de Marabá.

Uma mulher de 38 anos, identificada como Antônia da Silva Nogueira, está desaparecida desde o final da tarde de quarta-feira (15/01). Residente em Parauapebas, sudeste do Pará, Antônia viajou para Marabá, onde pretendia assistir a uma aula em uma instituição de ensino superior.

De acordo com familiares, o último contato ocorreu ontem às 18h30, quando Antônia informou, por telefone, que havia acabado de desembarcar na rodoviária de Marabá. Desde então, não foi possível estabelecer comunicação com ela, e seu paradeiro permanece desconhecido.

Um Boletim de Ocorrência (BOP) foi registrado, e as autoridades já foram acionadas para investigar o caso. A família pede a colaboração da população para obter informações que possam ajudar a localizar Antônia. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Centro de Segurança Integrada pelo telefone (94) 3312-3350.

