Educadores do Pará decidem por greve geral em Assembleia do Sintepp

Foto: Reprodução | Decisão foi tomada durante uma Assembleia Geral, na manhã desta manhã desta quinta-feira (16), em Belém.

BELÉM (PA) – Na manhã desta quinta-feira (16), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) realizou uma Assembleia Geral para discutir os rumos da educação pública no estado. O encontro, que começou às 9h na Sede Social do Sindicato dos Bancários, em Belém, resultou na decisão de iniciar uma greve geral.

Durante a assembleia, educadores debateram questões críticas relacionadas às condições de trabalho, investimentos insuficientes na educação pública e a defasagem salarial da categoria. Após discussões acaloradas, a categoria decidiu de forma unânime pela paralisação das atividades, sinalizando a necessidade de uma resposta imediata por parte do governo estadual.

A decisão ocorre em um contexto de insatisfação crescente entre os profissionais da educação, que reivindicam maior valorização e atenção às pautas apresentadas ao governo ao longo dos últimos meses. O Sintepp informou que um calendário de mobilizações será definido nos próximos dias, incluindo atos públicos para sensibilizar a sociedade sobre a situação enfrentada pela categoria e seus impactos na educação dos estudantes.

Com o início da greve geral, as escolas públicas estaduais podem sofrer interrupções significativas nas aulas, afetando milhares de alunos em todo o Pará. Em nota, o sindicato reforçou que a decisão pela greve não foi tomada de forma leviana, mas como um instrumento legítimo de luta para garantir os direitos dos trabalhadores em educação e a qualidade do ensino público.

Até o momento, o governo do estado não se manifestou oficialmente sobre o início da greve. A paralisação das atividades terá início a partir do dia 23 de janeiro de 2025. O ano letivo está previsto para começar com a presença de estudantes no dia 27 de janeiro, mas milhares de alunos deverão ficar sem aula, caso Helder Barbalho não decida pela revogação da Lei nº 10.820, sancionada em 19 de dezembro de 2024.

