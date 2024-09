Durante fiscalização na BR-163, PRF prende mulheres suspeitas de tráfico interestadual de drogas; em Santarém | PA

14 tabletes de drogas localizados nas bagagens das duas passageiras foram apreendidos pela PRF — Foto: PRF / Divulgação

A dupla veio de Manaus (AM) e viajava com destino ao estado do Maranhão levando 16kg de droga na bagagem.

Duas mulheres foram presas durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um um ônibus com rota interestadual no Km 995 da Br-163 em Santarém, oeste do Pará, no início da noite de segunda-feira (2). As duas são suspeitas de tráfico interestadual de drogas.

Era por volta das 18h40 no momento da abordagem ao ônibus que havia partido do Terminal Rodoviário de Santarém com destino a São Luís (MA). À PRF, as passageiras informaram que são da cidade de Manaus, e que se deslocavam ao Maranhão para trabalhar.

Sobre suas bagagens, as mulheres informaram aos policiais rodoviários que a bagagem delas estava no bagageiro do ônibus. Mas a equipe PRF identificou uma bolsa no compartimento superior do ônibus com etiquetas pertencentes às passageiras.

A equipe da PRF fez a verificação da bolsa e encontrou 10 tabletes de substância entorpecente. Em seguida verificou as bagagens no bagageiro e encontrou mais 4 tabletes, totalizando 14 tabletes que pesaram aproximadamente 16kg de substância análoga a maconha do tipo Skunk.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia da Polícia Civil de Santarém para serem autuadas pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

