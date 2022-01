Prestes a ser executado pelo “tribunal do crime”, homem é salvo por policiais no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar resgatou, na noite da última segunda-feira, 10, um homem sequestrado por criminosos. O caso aconteceu no distrito de Icoaraci, na Grande Belém. Ele seria vítima do “tribunal do crime”.

A equipe policial foi acionada para a ocorrência por volta das 21h. As informações recebidas pela polícia se referiam a um “tribunal do crime” e um suposto homicídio.

Na rua, o homem foi encontrado todo amarrado, cercado por três homens que conseguiram fugir do cerco policial. De acordo com a vítima, os homens estavam esperando outros membros da facção para poderem executá-lo. As informações são do Blog Júnior Ribeiro

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2022/15:09:48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...