Mulher descobre traição e briga com amante do marido no meio da lama em Itaituba no Pará

Imagens divulgadas por meio das redes sociais mostram o momento em que uma mulher flagra o marido com outra mulher dentro de um caminhão no bairro da Floresta, no último domingo, 7, em Itaituba, região sudoeste do estado. De acordo com informações, a mulher seria amante do seu marido. Após a cena, o casal começou a discutir e a mulher chegou a ser agredida e empurrada do veículo pelo próprio marido.

Populares revoltados com a situação, retiraram o homem de dentro do caminhão, e nesse momento, a mulher começou a brigar com a amante do marido. Nas imagens é possível ver que a mulher puxa a outra pelos cabelos e arrasta no meio da lama.

Outras imagens mostram as duas mulheres aos tapas e socos cobertas de lama. A Polícia Militar foi acionada e precisou separar a briga das mulheres. Os três foram encaminhados para a Unidade de Pronto atendimento (UPA), e em seguida foram direcionados à Seccional de Itaituba.

novembro 8, 2021

