Mulher discute no trânsito e sai do carro segurando arma de fogo,

Discussão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (17). (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Cena foi flagrada no início desta tarde (17), em frente a uma escola particular

No início da tarde desta terça-feira (17), um vídeo começou a circular pelas redes sociais mostrando o momento em que uma mulher, identificada, até o momento, como Major Cristine, se envolve em uma discussão no trânsito e sai do carro com a arma de fogo na mão. A cena aconteceu em frente a uma escola particular na travessa Rui Barbosa, bairro do Reduto, em Belém.

Nas imagens, a possível militar aparece sem uniforme, discutindo com outros motoristas e batendo na carroceria de um dos veículos, visivelmente irritada. Segundo o relato da pessoa que gravou o vídeo, ela estaria discutindo porque o trânsito à frente estava bloqueando a saída do carro dela. Na área, é comum haver um trecho de lentidão por causa da parada de veículos em frente à escola.

A escola foi contactada para informar mais detalhes do ocorrido, mas, segundo a coordenadora, Amélia Pimentel, a escola só ficou sabendo da discussão pelas redes sociais e, assim que foram avaliar o cenário, não havia mais nada acontecendo na rua. Por isso, nenhuma denúncia ou providência foi tomada a respeito. Além disso, a coordenadora frisou que a mulher nas imagens não é conhecida do lugar e nem responsável por nenhum aluno ou aluna na escola.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas para prestar esclarecimentos sobre o caso, mas, até o momento, não houve retorno.

