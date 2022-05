Espingardas de fabricação caseira são encontradas em Hilux pela PRF, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaituba por porte ilegal de arma. A dupla foi abordada pela guarnição quando trafegava em um carro modelo Toyota Hilux, na estrada Transjuriti, sentido ao município de Itaituba (PA).

Durante a vistoria, foram encontradas no interior do veículo duas espingardas de fabricação caseira em baixo do banco traseiro.

Motorista e passageiro não apresentaram documentos de porte. Antes de iniciar as buscas por algo ilícito no interior do carro, os homens teriam dito à PRF que não transportava arma de fogo.

De acordo com a polícia, o condutor também não apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir o veículo. O motorista da Hilux informou aos agentes federais que estava trabalhando em uma fazenda. Os homens foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Itaituba e podem responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Já o veículo foi entregue a um motorista habilitado e conhecido dos suspeitos. (As informações O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 17/05/2022

