Eclipse com superlua de sangue: imagens do fenômeno em várias partes do mundo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na Grécia, pessoas se reuniram no Templo de Poseidon, perto de Atenas, para observar a Lua antes do eclipse total Crédito, Reuters

“Se você fosse um astronauta na Lua, olhando para a Terra, veria um anel vermelho se expandindo ao redor do nosso planeta”, disse Gregory Brown, astrônomo do Observatório Real de Greenwich, em Londres, em entrevista à BBC.

O eclipse lunar desta semana coincidiu com outro fenômeno: uma superlua, que ocorre quando a Lua está em seu ponto mais próximo da Terra em sua órbita e, portanto, parece maior do que o normal.

You May Also Like