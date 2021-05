(Foto:Reprodução) – Homens brigam com faca e terçado: um morre e outro sai ferido

Uma disputa entre um homem armado de faca e outro armado com um terçado acabou em morte, na madrugada de hoje (28), na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. O motivo da desavença ainda não foi esclarecido pela polícia.

O autor do crime de homicídio foi ferido no braço e medicado no hospital local. De lá, ele será encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, onde a autoridade policial vai apurar se houve legítima defesa ou não.

A Polícia Militar informou que o crime ocorreu por volta das 5 horas da madrugada, nas proximidades do Bar da Lu. De acordo com as primeiras informações, o homem identificado como Aluízio Gonçalves Pastana, de 42 anos, teria tentado matar um rival, identificado como Rogério Lima, mas acabou sendo morto por ele.

Detido em flagrante, Rogério Lima disse aos policiais que Aluízio Pastana foi até a casa dele, ainda de madrugada, armado com uma faca, para tentar matá-lo, mas ele conseguiu pegar um terçado para se defender e enfrentou o desafeto, matando-o com um golpe na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, o homem que foi morto tinha uma extensa ficha criminal, com prisões em flagrante e por mandados expedidos pela Justiça.

Por:Paulo Jordão Repórter investigativo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...