Mulher é degolada e ex-companheiro é o principal suspeito

Uma mulher identificada como Maria Gardênia de Sousa, de 38 anos, foi encontrada morte em um matagal perto da entrada do município de Itupiranga, no sudeste do Pará. A mulher foi achada por populares nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 11, por volta de 6h. A vítima foi degolada.

Os policiais militares foram acionados em seguida e confirmaram que a vítima era Maria Gardênia, moradora do bairro Piscinão, na rua Alvorada, que fica ali perto de onde o corpo foi achado.

De acordo com a polícia, o ex-companheiro, identificado como Raimundo Nonato, apelidado de Negão, é o principal suspeito do crime. Uma das filhas de Maria Gardênia contou aos policiais que a mãe e o ex-companheiro vinham se desentendendo há bastante tempo. Na noite anterior ao crime, Negão havia aparecido na casa de Maria Gardênia e a convidou para dar uma volta de bicicleta. Uma das filhas da vítima notou com o homem estava armado com um facão e o questionou, mas ele respondeu que iria roçar um terreno.

Maria Gardênia saiu de bicicleta com o ex-companheiro e não foi mais vista desde então. Negão também está desaparecido desde a ocorrência. O paradeiro dele está sendo investigado pela Polícia Civil, que registrou o caso.

