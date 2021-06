Mulher é encontrada amarrada com fios elétricos após ter sido ‘dopada’ e agredida por homens encapuzados em Santarém

Mulher deverá ser ouvida pela Delegacia Especial de Atedimento a Mulher — Foto: Reprodução

Caso aconteceu na madrugada de quarta (9). Vítima foi encontrada por filho de 10 anos por volta de 5h da manhã.

Uma mulher foi amarrada com fios elétricos e agredida nesta quarta-feira (8), em uma casa no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi encontrada pelo filho de 10 anos por volta das 5h da manhã.

À polícia, a vítima contou que dois homens encapuzados invadiram a casa por volta de 3h da manhã e a doparam com uma substância no nariz que a fez desmaiar. Ela foi agredida e amarrada no quintal da residência.

Segundo a polícia, a mulher já havia solicitado a presença de policiais por volta de 01h30 da manhã ao perceber um veículo em atitude suspeita próximo à sua residência. Uma viatura foi até o local, mas não encontrou ninguém.

Policiais orientaram a mulher a procurar a casa de algum familiar, já que ela mora sozinha com o filho de 10 anos, mas ela achou melhor não sair.

Ainda segundo a polícia, a vitima foi encontrada com hematomas de agressão no rosto e marcas dos fios elétricos no corpo, além de estar muito abalada psicologicamente. Ela foi levada para o Pronto Socorro Municipal.

Os homens ainda não foram localizados. A polícia investiga o caso.

Por Dominique Cavaleiro e Cissa Loyola, G1 e TV Tapajós — Santarém, PA

