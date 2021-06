PM apreende 2kg de maconha dentro de van em Rondon do Pará — Foto: Divulgação/Polícia Militar do Pará

Carga saiu de Açailândia, no Maranhão, com destino ao município paraense.

Agentes da Polícia Militar apreenderam mais de dois quilos de maconha que estava sendo transportada ilegalmente em um van no município de Rondon do Pará, sudeste do estado.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima revelou que uma van ,que saiu de Açailândia, no Maranhão, estaria levando a Rondon do Pará uma embalagem contendo drogas.

Os policiais identificaram o veículo no terminal rodoviário do município paraense e fez a vistoria. Uma bagagem mão foi encontrada na van e dentro estavam quatro tabletes e uma porção de maconha prensada com cerca de dois quilos.

A droga foi apresentada na Delegacia de Rondon do Pará e as investigações sobre os envolvidos no transporte ilegal do produto ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil.

Por:G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...