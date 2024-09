Mulher é encontrada morta com a cabeça queimada e vergalhão introduzido no corpo

Foto: Reprodução | Vítima ficou com o rosto completamente desfigurado, o que dificultou a identificação por parte das equipes.

Uma mulher foi encontrada morta e teve parte do corpo queimada nesta quinta-feira (12), em um galpão abandonado que fica no bairro Santos Dumont, mais precisamente na região conhecida como “Favela da Federal”, na parte alta de Maceió. Antes do crime, ela teria sido estuprada.

Segundo a polícia, a vítima foi alvo de um crime com requintes fortes de crueldade, uma vez que ela foi morta ao ter um vergalhão introduzido no corpo, além de ter sido amarrada e a cabeça queimada.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher ficou com o rosto completamente desfigurado, o que dificultou a identificação por parte das equipes. Porém, a irmã da vítima a reconheceu por meio de uma tatuagem na perna. Ela foi identificada como Samira Ferreira dos Santos, de 22 anos.

Ainda não se sabe a causa e circunstância do crime, que será investigado pela Polícia Civil de Alagoas (PC/AL).

Após os procedimentos de perícia realizados pelo Instituto de Criminalística (IC), o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) ao exame de necropsia.

Fonte: Gazeta Web e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/13:43:19

