Mãe ‘comemora’ prisão do filho no interior do Pará

Quando a mãe de Adriel Ramos Pereira, o “Melé”, viu a Polícia Militar de Afuá o prendendo levantou as mãos aos céus agradecendo e, de viva voz, disse ao tenente Medeiros que não conseguia mais dormir, pois seu filho era constantemente ameaçado de morte por populares devido aos furtos cometidos por ela pela cidade.

O rapaz foi preso após mais uma ação criminosa que foi registrada por uma rede social, informando que Adriel Ramos Pereira seria o suspeito de estar cometendo diversos furtos inclusive registrado por vídeos de câmeras de segurança que passaram a viralizar a cidade de Afuá na Ilha do Marajó.

A major Adriana, comandante da 32ª CIPM de Afuá, determinou ao tenente Medeiros, que se juntou aos soldados Pantoja, Carvalho, Edipo e Bruna Rocha, que diligenciasse no sentido de localizar o ladrão com diversas passagem pela polícia considerado perigoso e dissimulado.

A equipe de serviço realizou várias diligências pelas ruas do bairro Capim Marinho atrás do suspeito até a sua localização próximo a sua residência sendo detido e na busca pessoal com ele foi encontrado um disco de serra de maquita lacrado que não soube informar de onde teria subtraído.

Quanto ao perfume levado por ele de um estabelecimento, ele confessou que teria vendido pela importância de R$40,00 reais a um professor da rede municipal de Afuá.

A equipe se deslocou até a escola para fazer a verificação sobre o fato e, ao fazer contato com o professor, o educador informou que ao tomar conhecimento que poderia se tratar de um furto, ligou para a vítima para entregar de forma voluntária, o que aconteceu, segundo os informes da Polícia Militar.

Diante da situação, Adriel Ramos foi conduzido a delegacia de Afuá para ser indiciado em uma série de furtos ali registrados cuja autoria recaem sobre sua pessoa.

