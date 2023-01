Polícia investiga desaparecimento de 8 pessoas da mesma família no DF; 6 corpos foram encontrados em carros de envolvidos

Na quinta-feira (12), a cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, e três filhos sumiram; no dia seguinte, carro dela foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro. Marido dela desapareceu; entre domingo (15) e esta segunda (16), pai, mãe e irmã do homem sumiram, e mais dois corpos foram localizados.

As polícias civis de Goiás e do Distrito Federal investigam o desaparecimento de oito pessoas de uma mesma família, moradora do DF. Desde a semana passada, seis corpos foram encontrados em dois carros carbonizados, pertencentes aos desaparecidos

Elizamar Silva, de 39 anos, e três filhos dela sumiram na última quinta-feira (12). Ela é dona de um salão de beleza na quadra 307 da Asa Norte, em Brasília. No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado com quatro corpos dentro, próximo a Cristalina (GO), no Entorno do DF. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Elizamar desapareceu após sair para buscar o marido, de 30 anos, na casa da sogra, na região do Itapoã. Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do DF informou que ele também está desaparecido, assim como o pai, a mãe e uma irmã do homem.

Nesta madrugada, a corporação encontrou outros dois corpos, dentro de um carro carbonizado, que pertencia ao pai do marido de Elizamar. O caso é apurado pela 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá.

Desaparecimento de mãe e filhos

Elizamar é moradora de Santa Maria, no DF, e vive há dez anos com o marido. Ela é mãe de um rapaz de 24 anos, de uma jovem de 18 anos, além das três crianças que também estão desaparecidas: os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos.

À TV Globo, a filha mais velha da cabeleireira disse que esteve no local em que o carro da mãe foi encontrado e que reconheceu o veículo. A família espera o resultado do exame de DNA, que será realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, para identificar os corpos.

A Polícia Civil de Goiás, responsável pela investigação, disse que ainda não há suspeitos do crime. Segundo o delegado Cassius Zamó, as linhas de apuração estão em sigilo para não interferir no trabalho da polícia.

Antes da localização do veículo, a filha mais velha de Elizamar fez uma publicação nas redes sociais. Ela dizia que a mãe e três irmãos estavam desaparecidos, desde que o marido da cabeleireira pediu para que ela fosse buscá-lo na casa da mãe dele (veja abaixo).

Segundo os filhos, depois de sair de casa, a cabeleireira parou de responder às mensagens no celular e não atendeu mais o telefone.

Desaparecimento da família do marido

Já no domingo, foi registrada uma segunda ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, para registrar o desaparecimento de outras quatro pessoas. São elas:

Companheiro de Elizamar, de 30 anos;

Pai dele, de 54 anos;

Mãe dele, de 52 anos;

Irmã dele, de 25 anos.

Na madrugada desta segunda, segundo a Polícia Civil do DF, um carro pertencente ao sogro de Elizamar foi encontrado, na BR-251, com dois cadáveres carbonizados.

“Até o momento não temos informações se esses dois corpos localizados hoje (16) são dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, diz a corporação, em nota.

Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/17:18:02

