Tragédia- Motorista da Ouro e Prata morre atropelado pelo veículo que ele mesmo dirigia

(Foto:Reprodução) – Motorista da Ouro e Prata morreu ao ser atropelado pelo veículo que ele mesmo dirigia. Ele desceu verificar um problema mecânico e esqueceu depurar o freio e o carro desceu passando por cima do motorista. Fato ocorreu próximo km 70 próximo a Rurópolis.

Uma tragédia chocou a comunidade próxima ao Km 70, na região de Rurópolis, sudoeste do Pará, quando um motorista de uma empresa de transporte de passageiros foi atropelado pelo próprio ônibus que dirigia. O incidente, ocorrido na tarde de domingo 17 de Setembro de 2023, deixou moradores e passageiros atônitos diante da fatalidade.

O motorista, cuja identidade não foi revelada até o momento, estava conduzindo o ônibus normalmente quando ouviu um barulho vindo da parte inferior do veículo. Preocupado com a situação, ele tomou a decisão de parar o ônibus no acostamento da estrada para verificar o que estava acontecendo.

No entanto, um erro crucial aconteceu nesse momento. O motorista, ao sair da cabine, esqueceu de puxar o freio de mão, um procedimento padrão em situações como essa. Com o freio de mão não acionado, o ônibus começou a se mover lentamente para trás, pegando o motorista de surpresa.

O ônibus continuou seu deslocamento até que tragicamente passou por cima do próprio condutor. Testemunhas que estavam no local relataram uma cena angustiante e desesperadora, tentando alertar o motorista, mas não conseguiram evitar a terrível colisão.

Os serviços de emergência foram imediatamente acionados, mas, infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A tragédia deixou todos os presentes profundamente abalados, incluindo os passageiros que estavam a bordo no momento do acidente.

As autoridades locais e a empresa de transporte envolvida estão colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias exatas que levaram a essa tragédia. A empresa emitiu uma declaração expressando suas condolências à família do motorista e aos passageiros afetados.

Este trágico incidente serve como um lembrete da importância de seguir rigorosamente os procedimentos de segurança ao operar veículos de grande porte. A comunidade de Rurópolis está de luto pela perda do motorista e espera que as investigações possam lançar luz sobre o ocorrido, para que medidas adicionais de segurança possam ser tomadas para prevenir futuros acidentes similares.

