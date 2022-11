Homem é morto a tiros em restaurante de Matupá no Mato Grosso

Suspeito atira em homem em restaurante de Matupá (MT) (Foto:Reprodução)

Mayco Pereira de Lima, de 23 anos, morreu ao ser baleado em um restaurante. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento do crime.

Um homem, identificado como Mayco Pereira de Lima, de 23 anos, morreu ao ser baleado na noite desse sábado (19), em um restaurante, em Matupá, a 696 km de Cuiabá. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento filmaram o crime.

As filmagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local de capacete e efetua os disparos contra a vítima, que estava de costas. Depois, o suspeito foge com a arma na mão e a vítima cai no chão.

Segundo a Polícia Civil, a morte da vítima foi constatada pela equipe do hospital municipal.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local. A Polícia Civil investiga o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/11/2022/07:05:53 com informações do G1MT

