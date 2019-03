Carreta tomba, pega fogo e carga de cerveja é saqueada na rodovia BR 163

(Foto: Adelar Belling via WhatsApp)- Um acidente assustou quem passava pela rodovia BR-163, na tarde deste sábado (02).

Uma carreta, carregada de cerveja, tombou na pista, entre a cidade de Trairão e o distrito de Caracol , e acabou pegando fogo após impacto.

Segundo informações, o acidente aconteceu na rodovia BR 163 em uma região de bastante curvas, o trecho é considerado perigoso pelos motoristas, outros acidentes já ocorreu naquele local, o caminhão que tombou tinha como destino a região de garimpo estava carregado de cerveja, o motorista foi socorrido pelo SAMU e atendido no Hospital de Trairão, ele teve escoriações pelo corpo e não corre risco de morte.

De acordo com a informação, o caminhão tombou na rodovia e pegou fogo, a carga esparramou pela pista e foi saqueada por populares.

As imagens recebidas na redação do Jornal Folha do Progresso é possível ver o caminhão em chamas – ele foi destruído pelo fogo – e populares ( moradores próximos do local do acidente ) furtando a carga de cerveja.

