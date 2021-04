Mulher é estuprada a caminho de casa em Novo Progresso

vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima procurou o Jornal folha do Progresso pediu sigilo em sua identidade, segundo ela registrou Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia civil e fez exames no hospital municipal.

(Imagem Ilustrativa)- Uma mulher procurou o Jornal Folha do Progresso e denunciou que foi vitima de estupro, por um homem suspeito de estupra-la, na noite da última terça-feira (20), na ponte do Bairro de acesso ao bairro Industrial, em Novo Progresso. A vítima foi abordada a caminho de casa por volta das 20h.

