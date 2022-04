Mulher é morta a facadas na frente dos filhos no Pará; suspeito era companheiro da vítima e fugiu

Mulher é morta a facadas em mais um feminicídio em Marabá

Casal tinha 3 filhos, que viram o pai matar a mãe, diz polícia. É o segundo caso de feminicídio em menos de uma semana, em Marabá.

Uma mulher foi vítima de crime de feminicídio, em Marabá, sudeste paraense, no fim de semana. Segundo a polícia, Julcimaria Regina Silva Lopes, foi morta com golpes de faca pelo então companheiro. Os 3 filhos do casal estavam presentes no momento do crime e viram o pai matar a mãe. O suspeito fugiu do local.

De acordo com relato de vizinhos, a mulher foi atacada na porta de casa, tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na rua onde morava.

Segundo a polícia e também relatos de moradores, o relacionamento do casal era conturbado e a vítima já tinha medida protetiva contra o agressor, denunciado por violência doméstica contra ela. No entanto, a vítima preferiu não processar criminalmente o agressor.

O homem já tinha passagem pela polícia, por roubo no município de Tucuruí. Após reatarem a relação, o suspeito não teria aceitado uma nova tentativa de separação, afirma a polícia.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá, que segue com as buscas para localizar o suspeito. Como o agressor ainda não foi encontrado, moradores vizinhos do casal estão com medo de dar mais detalhes do ocorrido.

Esse é o segundo caso de feminicídio registrado em Marabá em menos de uma semana. No dia 10 desse mês, outra mulher, Daniara Rodrigues de Couto, de 20 anos, foi morta também a facadas pelo ex-marido, segundo a polícia. Ela estava grávida de 2 meses. O motivo foi o mesmo do caso mais recente, o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

