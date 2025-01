Homens ficam presos após mina irregular desabar em Canaã dos Carajás, no PA

Homens ficam presos após mina desabar no Pará. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate. Três homens estão presos.

Ao menos três homens estão presos em uma mina de exploração de cobre após um túnel de acesso desabar e bloquear a entrada ao local na madrugada desta sexta-feira (24), na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Até o início da noite desta sexta, eles ainda não tinham sido resgatados.

Segundo o ICMBio, o local não possuía autorização para funcionar e já foi alvo de fiscalizações ambientais – veja no vídeo acima.

A mina fica localizada na vila Nova Jerusalém e equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros já estão no local. A tentativa de resgate já durava mais de 10 horas e a expectativa era retira-los até o fim da noite desta sexta.

Os homens ficaram presos após uma caixa de contenção desabar e bloquear a entrada principal. O acidente aconteceu no momento da troca de turno das equipes e não há também informação se o local possui licença para essa atividade.

De acordo com as informações preliminares, os trabalhadores conseguem se comunicar com outras pessoas através de um pequeno vão que ainda dá acesso ao local.

Com esse pequeno acesso que restou, é possível fornecer alimento e água também para os que estão no túnel. O local do acidente tem aproximadamente 50 metros de profundidade.

Os outros trabalhadores que pediram ajuda tentavam desobstruir uma segunda entrada para o túnel, pois este acesso alternativo estava inundado com água.

