Mulher é morta a golpes de faca após crise de ciúmes, no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma mulher foi morta a facadas dentro de um restaurante próximo ao terminal rodoviário de Redenção, no sul do Pará. O crime aconteceu na última quarta-feira, 10.

De acordo com informações, a vítima que era conhecida apenas pelo apelido de “Pedrica”, e teria ficado com ciúmes ao ver a companheira dela conversando com um homem identificado pelo prenome de Jânio.

A mulher teria perdido o controle e começou a discutir com o homem e depois o agrediu com um pedaço de pau no rosto. Em seguida, o homem pegou uma faca e partiu para cima da vítima que saiu correndo e tentou se esconder em um restaurante, mas foi alcançada e golpeada com várias facadas.

Ela morreu no local, sem chance de socorro. Jânio fugiu, mas foi localizado e preso pouco depois por uma guarnição da Polícia Militar.

Para os policiais, ele contou que esfaqueou a mulher, por ter sido agredido primeiramente por ela. Ele foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foi ouvido e autuado em flagrante por homicídio e já está à disposição da Justiça. (Com informações Debate Carajás)

