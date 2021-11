Fim de exposição tem prisão,furtos e ameaça com arma, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Homem é ameaçado com pistola durante feira de exposição em Itaituba

A última noite da Expoagro Industrial teve registros de prisão e furtos de aparelhos celulares, carteiras e motos

A última noite da 31ª Expoagro Industrial, realizada em Itaituba, reuniu centenas de pessoas no parque de exposições da cidade por conta do show de encerramento da programação, com a presença do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Mas o que foi diversão para o público acabou se tornando uma dor de cabeça para quem amargou prejuízos por conta das ocorrências de furtos registradas pelas Polícias Civil e Militar. Os agentes de segurança tiveram trabalho para conter a ação dos criminosos e precisou intervir até em uma ameaça de morte.

Durante o evento, na última quarta-feira (10), equipes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram acionadas por conta de uma denúncia de desinteligência entre dois homens. Um deles chegou a sacar uma arma e ameaçar de morte o outro. Ambos foram conduzidos para a 19ª Seccional de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

O agressor, que carregava uma pistola na cintura, não resistiu à prisão, Além da arma, o suspeito tinha sob sua posse 44 munições, três carregadores, um coldre de pano e um porta carregador.

Após o show de encerramento, dezenas de pessoas também procuraram a 19ª Seccional de Itaituba para registrar boletim de ocorrência sobre furtos de carteiras porta-cédulas, aparelhos celulares e até uma motocicleta.

Por: Giro Portal com Jornal Folha do Progresso em troca de titulo.

