Aulão do ‘Enem Pará Itinerante’ será realizado neste sábado (13), em Santarém

(Foto:Reprodução) – O município de Santarém, na região do Baixo Amazonas, será mais um beneficiado com o aulão do programa “Enem Pará Itinerante”, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A iniciativa quer assegurar o conhecimento necessário e a competitividade dos que vão encarar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, nos próximos dias 21 e 28 de novembro.

O evento vai ser realizado neste sábado (13), de 8h às 12h e das 13h30 às 16h30, no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) – Campus Tapajós. Vale destacar que toda a programação é aberta para alunos da rede pública estadual que estejam na terminalidade do Ensino Médio, além daqueles que já concluíram os estudos.

No local, materiais de estudos serão distribuídos aos candidatos, dicas para um bom desempenho nas provas e orientações detalhadas por meio de especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame. Neste dia, as principais disciplinas abordadas durante o preparatório, são: Matemática, História, Geografia e Física.

Para participar, increva-se aqui.

Por:RG15/O Impacto com Agência Pará

