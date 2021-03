Regional do Sudeste do Pará ganha novos leitos para combater à Covid-19

Ao todo, a unidade conta neste momento com 42 leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), está com novos leitos exclusivos para os casos de Covid-19.

Com 18 novos leitos anunciados pelo governador Helder Barbalho, nesta quinta-feira, 11, o HRSP agora possui 42 leitos para o atendimento de pacientes com a doença. Agora são 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 12 de enfermaria.

“Nós implantamos uma segunda ala para atender exclusivamente os pacientes com Covid. Em um curto espaço de tempo, preparamos um espaço de excelência, para ampliar o atendimento”, explicou Valdemir Giratto, diretor Hospitalar do HRSP.

Durante o anúncio da entrega dos leitos, o governador ressaltou o esforço do Estado durante a pandemia. “Queremos reforçar a oferta de leitos na região e, com isso, garantir que a região Sudeste enfrente a pandemia sem risco de colapso no sistema de saúde”, explicou.

Referência para 22 municípios do Estado, o Regional do Sudeste do Pará possui ao todo 115 leitos. A unidade, gerenciada pela Pró-Saúde, já prestou assistência para cerca de 500 pacientes com o novo coronavírus.

Desenvolvendo um papel fundamental no atendimento de casos graves da Covid-19, no ano passado o HRSP realizou 367 mil atendimentos relacionados a internações, exames, cirurgias, atendimentos multiprofissionais, entre outros. Em 2020, o índice de satisfação entre os pacientes foi de 97%, em média.

Mantido pelo Governo do Pará, o HRSP é uma unidade com atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A Pró-Saúde, gestora da unidade, é uma instituição filantrópica com mais de 50 anos de experiência na gestão de serviços de saúde e hospitalares no Brasil.

Fonte:Ascom/HRSP

