Mulher é morta e tem os olhos vendidos por 450 reais

O olho da vítima que foi retirado pelos suspeitos Foto:| Reprodução/ Twitter.

Um dos suspeitos do assassinato precisava do dinheiro para, supostamente, sair do país

Um caso de homicídio chamou a atenção das autoridades na Venezuela. Dois jovens foram presos acusados de serem os responsáveis pela morte de uma mulher, para que pudessem vender os olhos dela, por cerca de 450 reais, em Caracas. O caso foi reportado pelo jornal Jam Press na manhã desta quinta-feira (01).

De acordo com a imprensa, o corpo mutilado de Duibraska Andreína Rivas Romero, de 31 anos, foi encontrado no rio Motatán, no último dia 23 de maio.

No dia anterior, José Gregorio Hernández Vargas, de 19 anos, teria convidado a vítima para um passeio no rio. Juntos, os amigos pararam na casa de Kleiver Omar Linares Rondón, de 21 anos, antes de seguirem viagem. No local, o trio teria se desentendido, que culminou com a morte de Romero.

Segundo o jornal, a mulher foi atacada com uma faca, sendo que Vargas, que estudava medicina, teria removido os olhos da vítima, para os vender por cerca de 450 reais. O jovem necessitava do dinheiro para, supostamente, sair do país. Os suspeitos teriam, depois, atirado o corpo e a arma do crime ao rio.

Para evitar ser descoberta, a dupla regressou a casa da mulher para dar os seus pertences à família, assegurando não ter conhecimento do seu paradeiro.

Os jovens foram presos depois de o corpo de Romero ter sido descoberto. O caso está sendo investigado

Fonte:noticiasaominuto.com/

