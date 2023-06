Caso Jeff Machado: produtor diz que ator foi morto após filmar ato sexual

Jeff Machado – Bruno suspeito da morte Reprodução/Redes sociais

O produtor Bruno Rodrigues, também conhecido como Bruno Larrubia, se apresentou na polícia e contou a sua versão sobre a morte de Jeff Machado.

Em depoimento, ele disse que o crime aconteceu no dia 23 de janeiro, quando ele, Jeander Vinícius da Silva Braga e um homem chamado Marcelo estiveram na casa do ator para gravarem um vídeo.

Segundo o O Globo, que teve acesso ao material, Bruno alegou que foi chamado por Jeff para filmar uma cena de uma relação sexual entre o ator, Jeander e Marcelo. O ato teria sido gravado no celular de Jeff e, também, no de Jeander. O intuito do artista era entrar em plataformas de conteúdo adulto e postar a gravação.

Ainda segundo Bruno, Jeff Machado teria sido morto com um mata-leão, logo após as filmagens. A polícia, no entanto, não acreditou muito na versão do produtor e afirma que o tal Marcelo se trata de um personagem fictício.

“No dia 23 de janeiro, nós marcamos a gravação de um vídeo. Jeff tinha interesse de entrar nessas plataformas, postar vídeos de relações sexuais. Ele já fazia isso, inclusive usando o Twitter. Então, ele decidiu gravar. Me pediu ajuda, porque sabia que eu trabalhava com isso.

Comigo foi o Vinícius para participar da gravação e ele chamaria o contatinho dele, a pessoa com quem ele tava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Ele chamou o Marcelo. Cheguei lá com o Vinícius por volta 13h. O Marcelo chegou logo em seguida. Ficamos um pouco ali conversando, tomando um suco e depois subimos”, disse Bruno no depoimento publicado pelo O Globo.

Ele completou: “Eles tiveram a relação deles, eu fiz as filmagens. Algumas no celular do Jeff e outras no celular do Vinicius. Depois que finalizamos isso, eu desci. Não participei do ato sexual, só gravei mesmo. Eles ficaram lá curtindo. Pouco tempo depois, eles desceram com o Jeff. Naquele momento, eu achei que o Jeff tava desacordado. Depois conversando que o Vinicius contou que Marcelo deu o mata-leão no Jeff”.

O que diz a polícia

Para a polícia, Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius premeditaram o crime. Segundo as investigações, o ator foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Ainda segundo a polícia, Jeff Machado foi colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. Para a polícia, Bruno teria matado o ator, após aplicar um golpe por motivos financeiros.

Bruno e Jeander são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito ainda não foi concluído.

Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro. A família, que mora em Araranguá, em Santa Catarina, viajou para o Rio e fez o registro do desaparecimento no dia 4 de fevereiro. O ator foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado e acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa.

Fonte: Metrópoles

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

