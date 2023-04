Mulher é morta pelo marido após ser mantida refém

Mulher é morta em Ananindeua Foto:| Alexandre Nascimento

O crime aconteceu dentro da própria casa da vítima; a Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do corpo

Daniele Rocha Goyana, de 41 anos, foi morta por Fábio Anderson Ribeiro, de 45 anos, na noite desta segunda-feira (3) dentro da própria casa na travessa WE-4B, próximo da rotatória Três Corações, no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua.

Policiais militares foram acionados até o local no final da tarde de hoje a pedido da irmã da vítima. Ela mora nos altos e disse aos agentes que ouviu as discussões entre Daniele e Fábio, que se intensificaram. A discussão abriu espaço para gritos de Daniele, preocupando a irmã.

Ao chegarem na residência, os policiais militares tentaram argumentar com Fábio, que, a princípio, mantinha Daniele refém, longe do alcance dos agentes, alegando que iria se entregar “em um momento oportuno”.

Quando conseguiram entrar na casa e render Fábio, viram que o homem estava ensanguentado depois de ter cortado os próprios pulsos; ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde recebeu atendimento médico. Daniele, por outro lado, foi encontrada sem vida no quarto do casal.

O suspeito e a vítima estavam casados há 15 anos. Eles são pais de um menino, de 1 ano e cinco meses, que também estava na residência quando o crime aconteceu — as motivações serão investigadas.

Segundo o boletim da ocorrência policial, no hospital o homem confessou que tria estrangulado a vítima com um mata-leão e que Daniele teria morrido há 40 minutos antes da chegada das viaturas na residência.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações de Daniela Conduru/RBA TV , em 04/04/2023/10:21:01

