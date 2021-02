Mulher é presa ao ser flagrada com droga escondida no órgão genital em Santarém

Caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém — Foto: Tracy Costa/G1

De acordo com informações da polícia, a mulher estava com dois homens em um veículo próximo à prefeitura de Santarém

Uma mulher foi presa na quinta-feira (11) no bairro Aeroporto Velho em Santarém, no oeste do Pará com drogas escondidas no órgão genital. Com a mulher, dois homens que também estavam no veículo foram levados para delegacia.

De acordo com informações da polícia, a mulher que atende pelo apelido de “Ratinha” é bastante conhecida pela prática de pequenos crimes como furto e roubo.

Ratinha e os dois homens foram abordados pela guarnição que fazia rondas próximo à prefeitura.

Durante a revista, a policial feminina constatou que “Ratinha” estava com 12 papelotes de cocaína escondidas nas partes intimas. Ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O carro que era utilizado no transporte por aplicativo também foi apreendido. A suspeita é que Ratinha estivesse entregando as drogas para os homens que posteriormente iriam consumir ou vender.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e os três foram encaminhados para audiência de custódia nesta sexta-feira (12).

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém

12/02/2021 15h04

