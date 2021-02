Grupo desembarcou em Alenquer para ajudar nas buscas por Antonio Sena — Foto: Redes sociais

Grupo especializado em resgate e salvamento desembarca em Alenquer para participar de buscas a piloto desaparecido

Piloto Antonio Sena, bem como a aeronave, estão desaparecidos desde o dia 28 de janeiro.

Desembarcaram em Alenquer, no oeste do Pará, integrantes do Grupo Suçuarana para ajudar nas buscas pelo piloto Antonio Sena, desaparecido desde o dia 28 de janeiro. O grupo de Manaus é especializado em resgate e salvamento.

O grupo é composto por 8 integrantes que já estão fazendo buscas desde a terça-feira (9). Os voluntários já foram nos lugares indicados por comunitários que dizem ter visto o avião Cessna 210 de prefixo PT-IRJ.

Além dos voluntários do Grupo Suçuarana, participam das buscas militares do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros pilotos. As polícias Civil e Federal estão investigando o caso.

Desaparecimento

O avião tinha como destino a pista de pouso 13 de Maio, uma área de garimpos na região de Almeirim nos limites com Laranjal do Jari (AP).

Populares informaram à família do piloto que viram a aeronave sobrevoando em círculos a pista do garimpo Anatum por volta das 12h20 do dia 28 de janeiro. Depois disso, o avião não foi mais visto.

Por G1 Santarém — PA

12/02/2021 18h20

