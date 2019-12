(Foto:© Reprodução)- Segundo o TJ-SP, uma “falha humana” possibilitou que a suspeita entrasse armada no fórum, apesar de o local possuir detector de metais

Mulher é presa após tentar esfaquear juíza no Fórum da Barra Funda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma mulher de 55 anos foi presa acusada de tentar esfaquear uma juíza, por volta das 16h desta segunda-feira (9), dentro do Fórum Criminal da Barra Funda (zona oeste da capital paulista). Uma faca foi apreendida com a suspeita, que responderá por tentativa de homicídio.

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) admitiu em nota que a suspeita conseguiu entrar armada no fórum por “falha humana”, pois passou armada pelo detector de metais, e que apura o caso.

Segundo a polícia, a juíza do 3º Tribunal do Júri, cuja identidade não foi informada, realizava uma audiência quando a suspeita entrou no local. A acusada teria aproveitado que uma advogada abriu a porta da sala e a seguiu.

A suspeita questionou a magistrada se ela era juíza, segundo o boletim de ocorrência. Após confirmação, a acusada teria sacado uma faca e gritado: “Você me condenou. Você me condenou.”

Segundo a polícia, estagiários que estavam na sala pediram ajuda a um policial militar do fórum. Ele e outro PM conseguiram desarmar a acusada.

Até a chegada dos policiais, de acordo com relatos de testemunhas à polícia, a juíza teria tentado acalmar a acusada explicando que, na Vara do Júri, o corpo de jurados é que decide sobre a condenação de réus. “Contudo, aquela mulher [suspeita], nitidamente transtornada, continuava a gritar e se aproximou da vítima […] dando claros sinais de que pretendia atentar contra a vida dela [juíza]”, descreve o boletim de ocorrência.

Segundo o TJ, a suspeita foi presa em 2018 após cometer um crime não informado em Itapecerica da Serra (Grande SP) e conquistou o direito de cumprir a pena em liberdade em 17 de setembro deste ano. A defesa dela não foi encontrada pela reportagem.

RESPOSTA

Segundo o TJ-SP, uma “falha humana” possibilitou que a suspeita entrasse armada no fórum, apesar de o local possuir detector de metais. O Tribunal apura o que teria acontecido.

Questionado sobre o número de armas apreendidas nos fóruns da cidade neste ano, o TJ não respondeu, argumentando “não haver tempo hábil” para o encaminhamento da resposta à reportagem.

por Folhapress10/12/19 18:45 ‧

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...