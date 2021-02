Mulher é presa com drogas e dinheiro no bairro Santa luzia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Policia por volta das 00h35min, a guarnição do Sargento Maduro, foi informada através de uma denúncia anônima que estaria ocorrendo o comércio de drogas na localidade da rua 15 de Novembro, no Bairro Santa Luzia, neste município; a guarnição se deslocando ao endereço informado, pode perceber que uma mulher, identificada tempo depois como “NILDA CORRÊA DE SOUSA” de 34 anos de idade, estava em atitude suspeita, sendo convidada pelos polícias a apanhar até a viatura, a mesma tentou dispersar uma trouxa, que ao ser verificado continha o total de 21 substâncias análoga à crack, separadas em tamanhos menores e preparada para a venda, tendo ainda em posse da mesma a quantia de R$ 305,00 reais. Foi dado voz de prisão a nacional, onde teria confessado a venda de drogas no local. Os polícias conduziram a acusada, junto ao material apreendido a Delegacia De Polícia Civil De Novo Progresso, a qual se encontra encarcerada a disposição da justiça, e responderá por tráfico de drogas.

A polícia Militar de Novo Progresso, na madrugada de hoje (20/02) retirou das ruas mais uma acusada da prático do comércio de drogas neste município, com a ajuda da sociedade após uma denúncia anônima informando o comércio.

(Foto:Divulgação) – NOVO PROGRESSO – DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO DE DROGAS RESULTA EM PRISÃO DE MULHER COM DROGAS E DINHEIRO NO BAIRRO SANTA LUZIA.

