Exclusivo- Homem é preso em flagrante acusado de estupro da própria filha de 7 anos em Cachoeira da Serra

HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DA PRÓPRIA FILHA DE 7 ANOS DE IDADE EM CACHOEIRA DA SERRA; CRIANÇA FOI INTERNADA DEVIDO A VIOLÊNCIA.

A polícia Civil De Castelo dos Sonhos/PA, em conjunto com a Polícia Militar de Mato Grosso, realizaram a prisão do acusado de estupro vulnerável da própria filha de 7 anos de idade.

Entenda o caso

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, um familiar da vítima ao perceber que a criança estava debilitada e “diferente” no humor, levou a criança até a Cidade de Guarantã do Norte, sendo realizado pela polícia técnica científica de Mato Grosso, o exame sexológico na vítima, sendo confirmado o estupro e com isso a criança ficou sob cuidados médicos internada e o caso foi levado de imediato a polícia Civil da localidade, sendo repassado para a polícia Civil de Castelo dos Sonhos, o mandado de prisão em flagrante do agressor.

O acusado foi identificado como “GEBERSON F.” e preso nesta quarta-feira 17 de fevereiro de 2021, em flagrante delito pela prática do crime de estupro de vulnerável, na Localidade de Cachoeira da Serra, sendo posteriormente conduzido a delegacia de Polícia Civil de Castelo dos Sonhos. O crime causou revolta na localidade, sendo o acusado transferido para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, o qual se encontra a disposição da polícia.

REPORTAGEM: JAILSON ROSA COM EXCLUSIVIDADE PARA O JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...