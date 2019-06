Homem morre ao ser atingido por árvore durante derrubada em Novo Progresso

Vítima identificada por “Gilvan Gonçalvez Bezerra” de 49 anos morreu no local. Companheiro de trabalho ainda tentou socorrer a vitima, ele cortou os galhos e tentou retirar a vítima de baixo, mas percebeu que ele já estava morto.(Foto:Ilustrativa- floresta)

Gilvan Gonçalves Bezerra 49 anos, morreu na tarde desta terça-feira (25) , ao ser atingido por partes de uma árvore enquanto fazia uma derrubada em um atrea rural na vicinal Sanches no município de Novo Progresso. A vítima morreu no local.

Gilvan Gonçalvez Bezerra , estava em uma derrubada local não identificado, no entanto, ao derrubar uma das árvores, ela enroscou em outra e, quando caiu, um dos galhos soltou e atingiu a vítima. Com o impacto, ele morreu.

Gilvan morava com família no bairro Industrial onde foi velado – o sepultamento acontece na tarde desta quarta-feira (26)

O boletim de ocorrência foi registrado como outros homicídios.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...