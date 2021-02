Mulher joga álcool e ateia fogo em outra mulher no bairro Tom Alegria 3 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vizinhos ouviram a discussão e acionaram a Polícia. A vítima, foi levada para o Hospital Municipal com queimaduras no corpo.

Conforme informação as duas residem na mesma casa na Rua dos Lírios no bairro Tom alegria 3 em Novo Progresso.

(Foto:Via WhatApp -Jornal Folha do Progresso) – Uma mulher é acusada de atear fogo em outra mulher no início da tarde deste sábado (20) no bairro Tom Alegria 3.

