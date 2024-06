Mulher é presa em Itaituba com X-crack; X salada recheado de crack

Ação policial resulta na captura e apreensão de entorpecentes que estava dentro de um lanche.

Uma guarnição da polícia militar foi acionada por um cidadão na noite do último domingo (9), informando que um indivíduo conhecido como “Garimpeiro” havia acabado de furtar sua residência na 17ª rua, no bairro Bela Vista em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ao chegar na residência, a guarnição se deparou com Garimpeiro saindo da casa com alguns pertences, e ao avistar a chegada do dono da residência, ele fugiu.

Com base nas informações, a guarnição se deslocou até a Feira da Johil e realizou várias incursões com o intuito de capturar o suspeito.

Durante as buscas, a esposa do suspeito do furto, conhecida por Cabeluda, foi avistada na esquina da 13ª rua com 15 de Agosto, no bairro Bela Vista, junto com outra pessoa conhecida como Zan Zan.

Os pertences de Cabeluda foram revistados e nada foi encontrado. No entanto, Zan Zan demonstrou nervosismo e tentou fugir, alegando que sabia onde estava um celular roubado no dia anterior e que iria buscar para a guarnição. Durante a abordagem, foram encontrados 02 papelotes de entorpecente em uma das mãos de Zan Zan e algo estranho dentro do lanche que estava na outra mão.

Ao abrir o lanche, a guarnição encontrou em seu interior 28 porções análogas a crack e em posse de Zan Zan, a quantia de R$ 33,00 reais e um celular Samsung A11 de cor vermelha.

Ao todo, foram encontrados 30 papelotes pesando 12,5g. A suspeita foi conduzida e apresentada junto com todo material apreendido à 19ª Seccional de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/16:28:20

