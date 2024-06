Homem é baleado em bar; em Novo Progresso-Pará

Vítima foi atendida no Hospital municipal de Novo Progresso, e passa bem. Foto: Reprodução

Caso aconteceu na noite desta terça-feira (11), a polícia investiga o caso.

Por volta das 20:00 horas, uma guarnição da polícia militar foi acionada para verificar uma situação de baleamento na rua Belém, que dá acesso ao bairro Tom da Alegria lll, em Novo Progresso.

Geovane Amaral foi alvejado por disparos de arma de fogo, por dois homens que chegaram em uma motocicleta e efetuaram 6 disparos conta a vítima. Ele foi conduzido pelo SAMU até o hospital municipal.

Os disparos atingiram a mão e os pés da vítima. No local denominado “CÁ ENTRE NÓS”, no bairro Tom da Alegria III, foram encontrados estojos de cartuchos calibre 9mm. Ninguém reconheceu o autor dos disparos.

Diante do ocorrido, foram realizadas rondas pelas imediações, porém sem êxito. As viaturas do policiamento continuam em diligências para tentar localizar o suspeito.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações Plantão 24horas News em 12/06/2024/16:33:39

