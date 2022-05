Feirão do Imposto começa com isenção de tributos sobre gasolina e cerveja

Em 2021 filas quilométricas foram formadas para o abastecimento de veículos com redução de preço — Foto: Reprodução/ Ascom Feirão do Imposto

Produtos como chopp e gás de cozinha também serão oferecidos à população livres total ou parcialmente de impostos.

Começa nesta quarta-feira (25) o Feirão do Imposto que permite a população ter acesso a produtos com isenção total ou redução parcial de impostos. Até o próximo domingo (29) serão realizadas diversas ações em parcerias com restaurantes, postos de combustíveis, seguradoras residenciais e muitos outros na região metropolitana de Belém. (As informações são do g1 Pará — Belém).

O principal objetivo do evento é conscientizar a população da incidência dos impostos federais e estaduais sobre os produtos, mostrando na prática a quantidade, em reais, de quanto é pago só de imposto em cada item consumido.

“Através desses exemplos práticos, é muito fácil que a população entenda qual é o papel, de fato, do pai de família, da dona de casa no pagamento dos tributos e, com isso, ela fica mais apta a poder cobrar dos representantes o investimento desse recurso público nas políticas essenciais como saúde, segurança e saneamento”, afirma Fernando Oliveira, Coordenador do Feirão.

Para marcar o início da campanha, uma cervejaria localizada no bairro da Campina, irá oferecer chopp com isenção total de imposto.

Um dos momentos mais aguardados pela população ao longo de todas as edições do Feirão é a redução da tributação sobre o combustível.

Para essa realização, um posto localizado na avenida Pedro Álvares Cabral irá comercializar o litro da gasolina comum no valor de R$ 3,99, no próximo sábado (28), simulando a isenção total de imposto.

Serão disponibilizados 20 mil litros de gasolina comum, com limite de 20 litros por carro, e não será permitido o abastecimento em vasilhames.

Neste mesmo local também serão ofertados cerveja e gás de cozinha com redução de tributos, sendo liberada a venda de apenas um gás de cozinha por pessoa, no valor de R$ 70, porém serão comercializados apenas 50 botijões.

Esta é uma iniciativa dos empresários paraenses que assumem os custos tributários para oferecer descontos à população, como forma de mostrar a grande carga tributária incidente sobre os principais produtos consumidos pelos paraenses.

Esta é a 19ª edição do Feirão do Imposto, que tem como tema deste ano o “Simples Nacional: uma modalidade de tributação que favorece as micro e pequenas empresas”.

O evento acontece em todo o país com a participação de mais de 100 cidades brasileiras. Aqui no Pará o Conselho de Jovens Empresários (Conjove) está realizando também palestras educativas e de conscientização.

De acordo com a última atualização das tabelas do Simples Nacional, gerada em 2018, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA do IBGE), que mede a inflação oficial do país, no acumulado de janeiro/2018 até abril/2022, fechou em 28,46% – o que representa que o consumidor perdeu quase 30% do seu poder de compra.

Programação

25/05

– Chopp sem imposto

Local: Cabôca Cervejaria – Boulevard Castilhos França, Campina, às 19h.

25 a 29/05

– Seguro residencial sem imposto

Local: Diversas corretoras de seguro associadas do Sincor/PA.

26/05

– Palestra sobre a “Tributação no pós-pandemia: Inflação e o Simples Nacional”

Local: Cesupa às 19h

27/05

– Restaurante sem imposto

Local: Diversos restaurantes filiados a Abrasel no horário de funcionamento dos restaurantes.

28/05

– Gasolina comum, gás de cozinha e cerveja sem imposto

Local: Posto Dallas na unidade da Pedro Álvares Cabral, a partir das 8h

28 e 29/05

– Lojas de material de construção sem imposto.

Local: Lojas Jurunense, Comercial Arthur Bernardes e Varejão do Cimento Sem Imposto. Todas as unidades em horário comercial.

28 e 29/05

– Diversas lojas de shopping e de rua sem imposto.

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...