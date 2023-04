Mulher é presa por matar marido a facadas no Pará

(Foto: Reprodução) – Na madrugada de segunda-feira, 17, uma mulher foi presa em Afuá, no Marajó, suspeita de matar o próprio marido a facadas, identificado como Augusto César, o Bacula, que era servidor público do município e também ex-goleiro da seleção de futebol de Afuá. A suspeita, Thalia Lobato, foi detida em flagrante.

Thalia foi presa por policias da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM), logo após a corporação ser informada do crime pela irmã da vítima, depois que Bacula havia morrido no hospital, em decorrência de várias facadas pelo corpo, sendo uma fatal na coxa.

Após coletar informações com familiares, os militares começaram as buscas pela cidade e encontraram a suspeita na casa de uma avó. Talia foi informada da morte do companheiro e presa em flagrante, segundo afirmou o comandante da 32ª CIPM, Major Salazar, em entrevista ao site Notícia Marajó.

Bacula era uma pessoa conhecida na cidade. Servidor público, também era goleiro de futebol e chegou a integrar a seleção de Afuá. Os dois moravam juntos e tinham um filho, ainda pequeno.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal e Notícia Marajó em 17/2023/17:21:02

