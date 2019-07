Mulher é presa tentando entrar em presídio de Santarém com dois celulares

Prisão aconteceu neste domingo (21) no momento da revista para a visita. Mulher foi levada para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Várias mortes foram registradas no presídio de Santarém em 2016 — Foto: Adonias Silva/G1

Uma mulher foi presa neste domingo (21) por tentar entrar no presídio de Santarém, oeste do Pará, com dois aparelhos celulares. O caso aconteceu no início da manhã.

De acordo com informações da polícia, os celulares foram encontrados com a mulher no momento da revista, quando familiares dos presos entravam para fazer a visita.

A mulher foi levada para a 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos e deverá ficar detida à disposição da justiça.

É crime?

De acordo com o artigo 349 do Código Penal, é crime ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009).

A pessoa que for pega responderá conforme a Lei e poderá ser punido com detenção, de três meses a um ano.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

