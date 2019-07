Caminhonete com 850 quilos de maconha é apreendida no Pará

Veículo apreendido com 850 quilos de maconha pela PRF. — Foto: Reprodução/PRF

Caminhonete com 850 quilos de maconha é apreendida no sudeste do Pará

A caminhonete teria sido carregada com a droga no Paraguai. Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de drogas registrada nas estradas do Pará.

A Polícia Rodoviária Federal realizou na manhã deste domingo (21), a maior apreensão de drogas registrada nas estradas do Pará. Uma caminhonete com 850 quilos de maconha foi apreendida na BR-010, no município de Dom Elizeu, sudeste do Pará. Segundo a PRF, condutor do veículo que apresentou um RG com nome falso, a caminhonete teria sido carregada com a droga no Paraguai.

Um segundo veículo também foi apreendido. Ele servia de batedor ao veículo que transportava a droga. Ainda segundo a PRF, os ocupantes do veículo batedor avisavam os pontos de fiscalização da PRF através de telefones celulares. Os telefones foram apreendidos juntamente com um recorte de papel com informações dos pontos de fiscalização da PRF, desde a origem ate o destino final.

As três pessoas foram presas em flagrante entre elas uma mulher, com eles estavam os aparelhos celulares usados na comunicação, uma quantia em dinheiro e cartões de crédito. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Dom Elizeu onde deverão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...