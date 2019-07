Caminhoneiro assassinado a tiros em Matupá (MT) é trasladado para o Paraná; briga por vaga motivou crime

Será sepultado no município de Bela Vista do Paraíso (PR) o caminhoneiro Valdecir dos Santos, 49 anos, assassinado a tiros, ontem de manhã, no pátio de um posto de combustíveis, em Matupá (207 quilômetros de Sinop). De acordo com a funerária Pax São Judas Tadeu, a vítima morava na cidade paranaense e o corpo foi trasladado ainda neste sábado.

O principal suspeito de cometer o crime também é um caminhoneiro e tem 70 anos. Ele entrou em uma área de mata, porém, foi localizado pela Polícia Militar, pouco depois. De acordo com a assessoria da PM, o suspeito confessou o assassinato, que ocorreu após uma briga. O desentendimento entre os colegas de profissão, segundo a polícia, teria começado por causa de vaga para abastecimento dos veículos.

No caminhão do acusado, encontrado em uma borracharia, os militares localizaram um revólver calibre .32, com cinco munições deflagradas e uma intacta. Também acharam, no interior do veículo, comprimidos de anfetamina (rebite), que foram entregues para a Polícia Civil.

O suspeito, que alegou ter sido agredido com socos e uma barra de ferro pela vítima, também foi encaminhado para a delegacia de Matupá. Segundo a assessoria, ele deve responder por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

