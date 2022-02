Busca por desaparecidos em naufrágio de embarcação continuam, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução/GTO-PM) – Corpo de Bombeiros confirmou que continua procurando por três vítima de acidente com voadeira, na comunidade São Luiz do Tapajós

O Corpo de Bombeiros segue na busca por ocupantes de uma pequena embarcação que naufragou na tarde do último domingo (6), na comunidade São Luiz do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará. Três vítimas do acidente estão desaparecidas. A quarta vítima foi encontrada algumas horas depois do ocorrido. A identidade dos ocupantes do barco não foi divulgada. (As informações são do O Liberal)

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), juntamente com a Coordenadoria de Defesa Civil, explicou que foi acionado para atuar na ocorrência, que registrou quatro vítimas. “Uma delas foi encontrada e três continuam desaparecidas. Equipes do 7º GBM Itaituba e 4º GBM Santarém continuam realizando buscas na região”, informou a corporação.

No dia do acidente, a Polícia Militar informou que quatro homens estavam na embarcação, do tipo “voadeira”, pescando nas proximidades das corredeiras da localidade, quando houve o naufrágio. Apenas um dos ocupantes foi resgatado por um pescador que passava pelo local. Os outros três não foram localizados pelos populares.

Conforme detalhou o CBMPA, moradores da comunidade ajudaram nas buscas pelos desaparecidos. Ainda durante a tarde do domingo, os militares foram informados que populares localizaram os coletes salva vidas e parte do toldo da embarcação. As buscas seguem no local desde o início da manhã desta segunda-feira (7).

