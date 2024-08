Mulher é suspeita de assassinar marido em Marabá

Homem foi encontrado morto na última quinta-feira (8), na casa dele, no Bairro Jardim União | Reprodução/ Redes Sociais

Polícia investiga morte de Valmir Barbosa em Marabá, tratada como homicídio. Suspeita principal é a companheira da vítima.

A Divisão de Homicídios iniciou investigações sobre uma morte ocorrida na madrugada da última quinta-feira (8), em Marabá, sudeste do Pará. Valmir Barbosa Saraiva, de 52 anos, foi encontrado morto em sua residência, localizada no Bairro Jardim União, Núcleo Cidade Nova.

“Esse caso está sendo tratado como homicídio e é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. A vítima, Valmir, foi morta por um golpe ou uma incisão de facão no pescoço”, informou o superintendente da Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso.

Segundo a polícia, a principal suspeita é a companheira da vítima, que estava no local no momento do crime. Ela pediu socorro e alegou que Valmir havia se autolesionado, devido a transtornos psiquiátricos causados pela abstinência de álcool e drogas.

“A perícia determinará com precisão se foi um caso de autolesão ou homicídio. Testemunhas serão ouvidas, e outras medidas serão tomadas para reconstruir o cenário do ocorrido”, explicou o delegado.

O corpo de Valmir foi submetido a necropsia, e a polícia aguarda a conclusão do laudo pericial. “A prisão da suspeita não está descartada, e o caso continua sendo tratado como homicídio. A polícia está reunindo as evidências para esclarecer os fatos”, acrescentou o delegado.

Informações preliminares indicam que a vítima era alcoólatra e estava tentando se livrar do vício, enquanto a suspeita seria usuária de drogas.

Fonte: Com informações Elioenay Brasil da RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2024/14:13:05

