Mulher espanca amante e marido no motel Mimus em Belém-Pará; VÍDEO

Agressões ocorreram à luz do dia em frente ao Motel Mimus, em Belém | Reprodução/Redes Sociais

Após flagrar o marido saindo de um motel na companhia de uma amante, a mulher se enfureceu e partiu para agressões contra a rival. Caso aconteceu no bairro da Pedreira, em Belém.

Em qualquer relacionamento, o respeito ao parceiro ou parceria deve ser um ponto fundamental para manter saudável a convivência a dois. Nos casos de relações fechadas, a fidelidade ao compromisso é de suma importância para o casal. Mas casos de traição não faltam e, algumas das vezes, alguém perde a cabeça quando descobre a infidelidade.

Uma mulher agrediu a amante do marido ao flagrá-los em frente ao Motel Mimus, no bairro da Pedreira, em Belém. O caso teria acontecido na manhã da última quarta-feira (3). Uma pessoa que estava próximo ao local gravou a cena e o vídeo repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, a esposa do homem, que usava uma saia vermelha, parte para cima da amante enquanto o marido infiel tenta separar a confusão. As duas trocam puxões de cabelo, tapas e outras agressões. Em determinado momento, a traída chega a ter a saia puxada, ficando com a roupa íntima à mostra.

Após mais de um minuto de troca de agressões, as duas se separam e o vídeo encerra. Não é possível dizer se alguma delas chegou a registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil do Pará para denunciar a violência sofrida.

No ano passado, o Motel Mimus ficou famoso por ter sido palco de um caso de feminicídio em pleno Dia dos Namorados. Na ocasião, a vítima, Rayana Rocha Thomas, de 25 anos, foi morta com 22 facadas pelo então companheiro, Samuel Ferreira da Silva, de 35 anos. Ele tentou tirar a própria vida, mas acabou sendo resgatado com vida e preso.

VEJA O VÍDEO!

Mulher espanca amante e marido no motel Mimus em Belém-Pará.

Leia mais: https://t.co/fuwJKcBEDh pic.twitter.com/bra9X6TECp — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 5, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2024/10:56:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...