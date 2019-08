Mulher flagra galinha sentada em cobra durante vistoria ao galinheiro

(Foto:Reprodução)-A imagem viralizou em todo o mundo

Uma mulher foi realizar uma tarefa de rotina: checar as galinhas no quintal de casa e deparou com uma das aves dormindo em cima de uma cobra gigante. O caso aconteceu em uma cidade do Texas, nos Estados Unidos.

Sara Allison ficou impressionada com a cena, logo capturou fotos pensando que a vida de Bernadette, como se chama a galinha, estava por um fio, mas não foi bem assim que aconteceu. A cobra por sua vez fugiu do local misteriosamente.

A imagem viralizou em todo o mundo após a matéria ser divulgada por um site americano.

Allison disse em entrevista a um canal de TV, que o réptil vive perto do galinheiro de sua família, há quatro anos, e nunca comeu nenhuma das galinhas, apenas alguns ovos aqui e ali. Ela disse ainda que foi a primeira vez que viu o animal no galinheiro.

(Foto:Reprodução)-A imagem viralizou em todo o mundo |

Com informações MCeara.com

