Vini Jr.: sete suspeitos por ataques racistas são presos na Espanha

Imagem da faixa com boneco com camiseta de Vinicius Jr. em Madri — Foto: Reprodução/@JanaDahoui

Polícia deteve 4 pessoas suspeitas ligadas ao boneco que representava o atacante Vinícius Jr. enforcado sob uma ponte de Madri, em janeiro de 2023. Os outros 3 são suspeitos de proferir insultos racistas contra o jogador durante partida no último domingo.

Diante da onda de indignação com os insultos racistas proferidos contra o jogador Vinicius Jr. em um jogo na Espanha no último domingo (21), a polícia espanhola deteve nesta terça-feira sete pessoas suspeitas de crimes de injúria racial e ódio contra o brasileiro.

No início da manhã, a Polícia Nacional da Espanha anunciou a detenção de quatro pessoas suspeitas de estarem envolvidas com a colocação do boneco que representava o atacante Vini Jr. enforcado sob uma ponte de Madri, em janeiro de 2023.

Poucas horas depois, policiais prenderam três torcedores do Valencia identificados pelo clube como os autores dos insultos feitos ao brasileiro durante o jogo do clube valenciano contra o Real Madrid no domingo (leia mais abaixo).

Segundo mídias locais como a “EFE” e a “ABC”, os três envolvidos no incidente de domingo foram soltos após prestar depoimento. Eles agora responderão em liberdade pelo crime de ódio – na Espanha não há uma tipificação específica para racismo.

Boneco enforcado

Desde janeiro, a polícia buscava os responsáveis por pendurar um boneco preto enforcado e vestindo uma camisa do Real Madrid com o número 20, a que Vinicius Jr. veste. O boneco foi pendurado em uma ponte em frente ao campo de treinamento do Real Madrid.

Uma faixa estava grudada no boneco, com a seguinte inscrição: “Madrid odeia o Real”. Uma investigação por injúria racial foi aberta.

Segundo a polícia, três dos detidos são integrantes da Frente Atlética, torcida organizada do Atlético de Madrid. Todos os detidos são espanhóis e têm 19, 21, 23 e 24 anos.

A prisão dos suspeitos pelo crime ocorreu por volta das 7h desta terça. Um dos detidos já tinha passagem na polícia por crime de lesão corporal.

Presos por insultos raciais no domingo

Poucas horas depois, a Polícia Nacional anunciou a prisão de outros três homens, torcedores do Valencia, suspeitos de terem proferido insultos racistas contra o brasileiro no jogo de domingo (21), no Mestalla, o estádio do Valencia.

“A polícia deteve três jovens em Valência por comportamentos racistas ocorridos no domingo passado no jogo entre Valencia CF e Real Madrid”, informou a Polícia Nacional.

Os torcedores foram identificados pela direção do Valencia, segundo informou o clube, e detidos em suas residências, na cidade do sudeste da Espanha, a terceira maior do país.

A identidade deles ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

Em comunicado, o Valencia disse que está cooperando com a polícia para “eliminar o racismo no Mestalla” e que está buscando identificar mais torcedores.

“O clube reitera sua condenação mais enérgica e sua posição enfática contra o racismo e a violência em todas as suas formas e atuará com a mesma contundência com todas as pessoas identificadas, aplicando sua medida mais severa: expulsando-os do estádio pelo resto da vida”, diz o comunicado.

Na nota, o clube nega ainda que todo o estádio tenha proferido insultos racistas e disse que “houve muita confusão e desinformação nos últimos dias”. “Não podemos tachar o Valencianismo como uma torcida racista. Não é verdade, pedimos respeito”.

Vini Jr. jogava pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, contra o Valencia. O jogo foi interrompido no segundo tempo, após parte da torcida do time adversário chamar Vini de “macaco”.

Durante a partida, o brasileiro apontou para os torcedores que o insultavam, levando o jogo a uma pausa de 10 minutos. Depois, se envolveu em uma briga com os jogadores do Valencia que levou a sua expulsão no segundo tempo. O Real Madrid perdeu o jogo por 1 a 0.

Ao menos 10 ataques racistas

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga”.

Esta foi a manifestação de Vinícius Jr. no domingo (21), após ser novamente alvo de ataques racistas em um jogo da La Liga, o campeonato espanhol, desta vez em um jogo entre seu clube, o Real Madrid, e o Valencia.

Antes e durante a partida, a torcida do Valencia cantou músicas que chamam Vini de “macaco”. Durante a partida, ele se dirigiu a torcedores do Valencia que o estavam xingando.

A partida foi interrompida por alguns minutos pelo árbitro, e o sistema de som do estádio transmitiu um pedido para que os torcedores evitassem xingamentos racistas.

Após o jogo, houve uma troca de críticas entre Vinícius Junior e o presidente da LaLiga (o campeonato espanhol), Javier Tebas, nas redes sociais.

O Real Madrid informou que está pedindo que as autoridades espanholas investiguem o caso. E o Valencia prometeu expulsar para sempre de seu estádio os torcedores que proferiram insultos racistas.

Este foi o décimo episódio noticiado como racismo contra Vinícius Junior na Espanha. E esse levantamento mostra que os episódios de racismo contra o jogador estão se intensificando: houve um caso em 2021, três em 2022 e seis neste ano.

Vinícius Junior acusa a LaLiga de ser conivente com o racismo. Já a entidade espanhola diz que não tem autoridade para punir clubes ou jogadores — e que encaminha todos os casos para as autoridades espanholas.

Até agora, as punições se restringiram a multas e suspensões temporárias de torcedores.

Confira abaixo o que aconteceu em cada episódio:

1) 24 de outubro de 2021 – Barcelona 1 x 2 Real Madrid

O episódio mais antigo de racismo contra Vinícius Junior na Espanha foi noticiado em 24 de outubro de 2021, um ano depois de ele chegar ao clube madrilenho.

O incidente aconteceu no estádio Camp Nou, durante um clássico contra o Barcelona vencido pela equipe de Vinícius. Um torcedor fez ataques considerados racistas ao brasileiro e o incidente chegou a ser denunciado às autoridades espanholas.

No entanto, o caso foi arquivado porque as autoridades disseram que não conseguiram identificar o agressor.

2) 14 de março de 2022 – Mallorca 0 x 3 Real Madrid

Vinícius marcou um dos gols na vitória do Real Madrid e voltou a ouvir xingamentos racistas da arquibancada.

Novamente o caso foi denunciado às autoridades, que arquivaram as acusações, afirmando que não constataram crime de ódio.

Meses depois, o capitão do Mallorca, Antonio Raíllo, acusou Vinícius Junior de provocar seus adversários com danças. “Quando é chamado de provocador, ele usa o coringa do racismo”, disse Raíllo à imprensa espanhola.

3) 18 de setembro de 2022 – Atlético Madrid 1 x 2 Real Madrid

Vídeos circularam mostrando torcedores do Atlético chamando Vinícius Junior de macaco antes da partida, nas proximidades do estádio.

O caso foi investigado por autoridades que chegaram a conclusão que as provocações entre torcedores aconteceram dentro da normalidade da rivalidade esportiva — e que os insultos racistas duraram “apenas alguns segundos”.

Naquela semana Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, havia dito que Vinícius Junior precisava parar de provocar os adversários e deixar de “fazer macaquices”.

“Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil”, disse ele.

4) 30 de dezembro de 2022 – Valladolid 0 x 2 Real Madrid

Vinícius havia sido substituído na partida e estava passando em frente a torcedores do Valladolid quando o Real Madrid fez um gol. Ele comemorou diante dos torcedores do Valladolid e foi alvo de xingamentos racistas.

Autoridades espanholas investigaram o caso e propuseram uma multa de 4 mil euros e o banimento dos torcedores envolvidos.

O próprio Valladolid baniu 11 torcedores pelo resto da temporada.

Vinícius criticou a La Liga por não agir contra o racismo.

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a LaLiga segue sem fazer nada… Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final a culpa é minha”, escreveu o jogador no Twitter.

O presidente da La Liga, Javier Terbas, respondeu também na rede social: “A LaLiga combate o racismo há anos. Vini Jr, é muito lamentável e não é verdade publicar que a LaLiga não faz nada contra o racismo. Se informe melhor. Estamos à sua disposição para que todos juntos, possamos caminhar na mesma direção”

5) 26 de janeiro de 2023 – Real Madrid 3 x 1 Atlético Madrid

Na véspera do jogo, torcedores do Atlético Madrid penduraram em uma ponte da cidade um boneco vestido com a camiseta de Vinícius Junior, simulando enforcamento do jogador.

O boneco estava com mensagens de ódio contra o atacante e o clube.

A atitude despertou mensagens de repúdio da Confederação Brasileira de Futebol e dos dois clubes. Na internet, a hashtag #BailaViniJr viralizou.

6) 5 de fevereiro de 2023 – Mallorca 1 x 0 Real Madrid

Um torcedor de 20 anos proferiu ofensas racistas contra Vinícius Junior durante a partida. O homem foi identificado pela polícia e o clube proibiu seu acesso a jogos no estádio.

Ele está sendo processado pelas autoridades espanholas, já que é reincidente de abusos racistas contra outro jogador.

As autoridades espanholas estudam aplicar uma multa de 3 mil euros e um banimento de seis meses nos estádios de futebol.

7) 18 de fevereiro de 2023 – Osasuna 0 x 2 Real Madrid

Vinícius Junior foi alvo de xingamentos racistas. Ele foi agredido verbalmente até mesmo durante o minuto de silêncio realizado em homenagem às vítimas dos terremotos na Turquia e na Síria.

8) 5 de março de 2023 – Betis 0 x 0 Real Madrid

Novamente Vinícius Junior foi chamado de macaco por torcedores em Sevilha quando cobrava um escanteio na partida.

A LaLiga encaminhou o caso para as autoridades espanholas.

9) 19 de março de 2023 – Barcelona 2 x 1 Real Madrid

Pela segunda vez, torcedores do Barcelona foram denunciados por insultos racistas a Vinícius Junior durante a partida.

A LaLiga emitiu uma nota: “Em vista dos eventos que aconteceram durante o jogo Barcelona x Real Madrid, no qual um intolerável comportamento racista foi novamente observado contra Vinícius Junior, a LaLiga reportou os insultos racistas à Corte de Instrução de Barcelona. Esta é a oitava queixa feita pela LaLiga às autoridades correspondentes por abusos racistas contra Vinícius Junior.”

10) 21 de maio de 2023 – Valencia 1 x 0 Real Madrid

Antes da partida, vídeos mostram torcedores do Valencia cantando músicas em que chamam Vinícius Junior de macaco.

Durante a partida, o jogador brasileiro confrontou torcedores que o xingavam na arquibancada. O árbitro chegou a interromper a partida por alguns minutos e foi feito um aviso contra racismo no alto-falante.

Após o jogo, Vinícius criticou a LaLiga e foi rebatido pelo presidente da entidade.

