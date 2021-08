Mulher foragida de Castelo de Sonhos por homicídio é presa em Goiás

Homicida é presa o após fugir de prisão em Goiás. (Foto:Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), cumpriu nessa quarta-feira (25) mandado de prisão definitiva contra uma mulher, foragida já durante cumprimento de pena que pagava por homicídio. Ela foi presa em endereço localizado pela investigação da Policia Civil de Castelo de Sonhos.

Marilene Ferreira Santana, fugitiva do Distrito, devido ter cometimento crimes de Homicídio e Ocultação de cadáver de seu companheiro conhecido como Cuia, os crimes foram cometidos no Assentamento PDS Brasília, na própria casa do casal; “Marilene matou seu companheiro de forma fria e ocultou o cadáver no quintal da própria residência na véspera de Natal do ano de 2014”.

A prisão da foragida foi possível após investigação da Delegacia de Polícia Civil do Distrito de Castelo dos Sonhos-PA, através das Autoridades Policiais o DPC Francimar Luiz de Oliveira, Escrivã Janaina Pompeu e Investigador Marquezzan Freitas, localizaram o atual endereço da nacional Marilene Ferreira Santana, fugitiva de Castelo de Sonhos.

Segundo Delegado Francimar, a nacional Marilene trocava frequentemente de endereços residenciais, tentando dificultar sua localização, porém a Policia Civil desse Distrito encontrou seu atual endereço que fica no Estado de Goiás, fez a comunicação para a Policia Civil local, e nesta manhã do dia 25/08/2021 a nacional Marilene Ferreira Santana foi capturada pela Gerência de Operações de Inteligência do Estado de Goiás. Que agora os próximos passos serão o recambiamento da nacional Marilene para o presídio do Estado do Pará, para que a presa cumpra sua pena.

